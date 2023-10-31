Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 11:45, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 11:41
Yazdır
Ankara'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Alınan yasal izinlerin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramalarda, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asite el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber