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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Görüşmeler, aralık ayında başlayacak. Peki süreç nasıl işleyecek, asgari ücret belirlenirken neler dikkate alınacak?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 13:02, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 14:39
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Yaklaşık 7 milyon çalışan, 2024'te asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor.

Süreç, kasım ayındaki hazırlık çalışmalarıyla başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'undaki görüşmelerse aralıkta yapılacak.

Asgari ücrette süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarıyla başlayacak. Kasım ayında ön hazırlık sürecinin başlaması bekleniyor. Teknik çalışmaların ardından da aralık ayında görüşmeler başlayacak.

Yeni asgari ücret için geri sayım

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri başlayacağı için özellikle asgari ücret çalışmalarının sekreteryasını yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunun öncesinde çalışmalara başlıyor. Burada elbette tarafların toplantı yerinin belirlenmesi tarafların beklentileri her dönem çalışmalar yapılıyor. Bu konuya dair teknik çalışmaların ve diğer çalışmaların yürütüleceğini biliyoruz" sözleriyle sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.

Temmuzdaki ara zamla asgari ücrete yüzde 34 artış yapıldı, rakam net 11 bin 402 lira oldu.

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Peki yeni asgari ücret belirlenirken neler dikkate alınacak?

Yeni asgari ücret belirlenirken, geçinme endekslerine bakılacak. Genel ücret seviyesi dikkate alınarak ekonomik ve sosyal durum şartları analiz edilecek. Son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek.

Zengin, asgari ücretin tüm işçilerin ücret seviyesinin belirlenmesinde rol oynadığını ifade ederek "Onların da ücret seviyeleri yine asgari ücrete gelen artışa göre de belirleniyor. Geçinme indekslerinin ülkedeki genel ücretler seviyesinin yine ekonomik ve sosyal durumun dikkate alınarak bir asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bunlar masada olacak" şeklinde konuştu.

Görüşmeleri, 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu yürütüyor. Kararlar, oy çokluğuyla alınıyor.

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