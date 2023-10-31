Kars'ta yakalanan 23 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Bu kapsamda 26 Ekim'de ülkeye yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmenin, jandarma ile Kars Göç İdaresi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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