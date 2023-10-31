Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı

Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.