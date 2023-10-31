'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme

Afyonkarahisar'da bir okul müdürünün, okuldaki bilgisayarları satarak bahis oynadığı iddia edildi.

Olay, Emirdağ ilçesi Güveçci köyünde yaşandı.

İddiaya göre, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar köyden gelen taleple doğrultusunda 19 dizüstü bilgisayar alarak okula bağışladı.

Bir süre sonra Güveçci Ortaokulu Müdürü M.A. bilgisayarlardan 9'nu zimmetine geçirip ardından bilgisayarları 4 bin 500 Euro'ya sattı.

M.A.'nın satıştan elde ettiği parayı ise bahise yatırdığı, spor müsabakalarına bahis yaptığı ve parayı kaybettiği öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından okul müdürünün izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği belirtildi.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığa bilgi verildiğin ifade etti.