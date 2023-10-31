Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 15:16, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 15:18
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.