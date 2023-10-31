MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
Bakan Tekin: "Özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları tarafından kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 15:25, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 15:27
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı"nda konuştu.
Bakan Tekin: "Özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları tarafından kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz"