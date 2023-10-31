MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor

Bakan Tekin: "Özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları tarafından kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz"

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