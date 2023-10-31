Ticaret Bakanı Bolat: Her iki ülkede (BAE) de karşılıklı yatırım fırsatları var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, müteahhitlik sektörünün Birleşik Arap Emirlikleri'nde 141 projeyi tamamlayarak yaklaşık 13 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirdiğini belirterek, her iki ülkede de karşılıklı yatırım fırsatları olduğunu söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen Türkiye-BAE İş Forumu İstanbul'da düzenlendi.

Forumun kapanış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thanibin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi Sultan bin Saees Al Mansoori, Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi (CEO) Ahmed Khalifa Al Qubaisi ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı.

Bolat, programda, iki kardeş ülke arasında bugünlerde çok güzel üç buluşmayı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Birincisi Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. İkincisi Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki resmi ilişkilerin başlaması üzerinden tam 50 yıl geçti. 50'nci dönümünü idrak ediyoruz. Üçüncüsü de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bakanlar, özel sektör iş dünyası düzeyinde çok kapsamlı temaslar, toplantılar, verimli görüşler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son 2 senede baş döndürücü ve olumlu ekonomik, ticari ve siyasi görüşmeler yapıldığını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"İlişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükselmiş durumda. Bu konuda iki ülkenin liderleri ekonomik, ticari ve siyasi yakınlaşmayı stratejik ortaklık düzeyinde taşıdılar. Dün ülkemizde gelen BAE heyeti ile önce DEİK organizasyonuyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Ardından bakan misafirlerimle ikili görüşmelerimizi yaptık. Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın ziyaretleriyle anlaşmaya varılan ortak ekonomi ve ticari komitenin ilk toplantısını heyetler halinde gerçekleştirdik. Hem resmi düzeyde hem özel sektörde başkanlarımız, her iki taraftan bu toplantılara iştirak ettiler. Ardından Türkiye'yle Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir iyi niyet anlaşması imzaladık."

- "2023 iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası oldu"

Bolat, 2023'ün iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Mart ayında BAE ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı ve çok hızlı bir şekilde 5,5 ayda,1 Eylül'de yürürlüğe girdi. İki ülke arasında geçen yıl 10 milyar dolarlık ticaret hacmimizi sevinçle karşılarken bu yıl 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Bundan sonraki hedefimiz 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticarete ulaşmak." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de 7,8 milyar dolarlık ortaklık ve yatırıma imza attığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Finanstan lojistiğe, e-ticarette varıncaya kadar birçok sektör ortaklıklarına girişmiş vaziyetteler. Bunun yanında bizim firmalarımız da Birleşik Arap Emirlikleri'nde 350 milyon doların üzerinde yatırımlar gerçekleştirdi. Müteahhitlik sektörümüz Birleşik Arap Emirlikleri'nin 141 projesini tamamlayarak yaklaşık 13 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirdi. Her iki ülkede de karşılıklı yatırım fırsatları var. Yatırımcılarımız Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisinde petrolden başka diğer alanlarda da çeşitlendirme çalışmaları çerçevesinde yakından ilgileniyor. Müteahhitlik şirketlerimizin Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2030 Vizyon Projeleri'nde rekabetçi fiyatlar ile yapacakları çok kaliteli işler var."

Bolat, her iki ülkenin üstün oldukları alanları buluşturarak işbirliklerini üçüncü ülkelere taşıma kararlılığı sergilediklerini aktardı.

Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Bolat, "Basra bölgesinden başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine uzanacak kara ve demir yolu taşımacılığı ile Basra Körfezi'nden normalde 1 ayda Avrupa'ya ulaştırılan yüklerin 4 günde Avrupa Birliği'ne ulaştırabilecek büyük lojistik zinciri olan Kalkınma Yolu Projesi'nde de BAE, Türkiye, Irak, Katar ve kabul ederse Suudi Arabistan ile işbirliği yapmak ve bu projeyi mümkün olan en kısa zamanda bitirmek kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.