TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Bozdağ, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, 30 Ekim 1961'de imzalanan Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 62. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığının Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olduğunu belirterek, Almanya Türk toplumunun basiret ve ferasetle hareket ederek nefret siyasetine prim vermediğini söyledi.

Göka, Batı Avrupa'da, Kur'an-ı Kerim'e karşı düzenlenen menfur saldırılara "ifade özgürlüğü" kisvesi altında izin verilmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ise Kocaeli'nin "çarpık kentleşme", "plansız göç", "yabancı sığınmacılar sorunu", "uyuşturucu trafiği", "kent merkezinde otopark ve trafik sorunu" gibi pek çok sorununun olduğunu anlattı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de genel ahlaka ve Türk-İslam kültürüne aykırı TV programlarına işaret ederek, bu programların topluma "ahlaksızlığı enjekte ettiğini ve olağanlaştırdığını" dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Genel Kurul'da, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla, sisteme giren 100 milletvekiline söz hakkı vereceğini kaydetti.

Bu sebeple 100'den fazla milletvekilinin sisteme giriş yaptığını belirten Bozdağ, bu tarihi güne özel sisteme giriş yapan milletvekillerinin tamamına siyasi partilerin grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından söz vereceğini vurguladı.