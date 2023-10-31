Karabük Üniversitesi, mühendislik, tıp ve diş hekimliğinde dünyanın en iyileri arasında

Üniversiteden yapılan açıklamada, sıralamaya girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumları arasında yapılan değerlendirmede, Karabük Üniversitesi'nin, "mühendislik" alanında 801-1000, "klinik ve sağlık" alanında ise 1001+ bandında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında "tıp ve diş hekimliği" alanında 2'nci, "mühendislik" alanında ise 5'inci olduğu anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"KBÜ, tıp ve diş hekimliği alanında uluslararası görünümde klinik ve sağlıkta genel sıralamada 6'ncı, devlet üniversiteleri arasında ise 2'nci sırada yer aldı. 'Mühendislik' alanındaki uluslararası görünümde, genel mühendislikte 10'uncu, devlet üniversiteleri arasında 5'inci, inşaat mühendisliğinde genel sıralamada 9'uncu, devlet üniversiteleri arasında 5'inci, elektrik ve elektronik mühendisliğinde genel sıralamada 12'nci, devlet üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı. KBÜ, 'araştırma kalitesi' kategorisinde ise 'mühendislik' alanında genel sıralamada 14'üncü olurken, devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sırada yer aldı."