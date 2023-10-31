Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı

Türkiye'de her geçen gün, LGBT sapkınlığını normalleştiren ve destekleyen dernek ve kurumlara bir yenisi daha ekleniyor. Ankara Barosu geçtiğimiz haziran ayında, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında LGBT etkinliği düzenlemişti.

Ankara Barosu LGBT sapkınlığına karşı çıkan başkan yardımcısı avukatı görevden aldı

Karara tepki gösteren Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat Merve Ayvalı hakkında Baro tarafından 'disiplin' kovuşturması başlatıldı.

Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığını duyuran Ayvalı, "Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz"

X hesabından yaptığı paylaşımda, "LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız." diyen Ayvalı, "Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır. Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir." dedi.

Sözlerinin devamında "LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır." ifadelerini kullanan Ayvalı, "Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır! Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz!" diye yazdı.

Ayvalı, 2 Kasım Perşembe günü Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağını da bildirdi.