Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?

Ceza mahkemelerinde yapılan yargılama neticesinde yargılanan kişiye hapis cezası yerine Adli Para Cezası verilebilmektedir.

Adli para cezası ödenmediği takdirde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir sürece neden olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlar adli para cezasına hassasiyetle yaklaşmaktadır.

Ancak uygulamada online işlemlerin bu kadar geliştiği bir dönemde, bu para cezasının ödenmesi için adliyeye gitme zorunluluğunun bulunması bir eziyet olarak adlandırılmaktadır.

Adli para cezasının peşin veya taksitle ödenmesine ilişkin mahkeme kararı ancak kesinleşmekle hüküm ifade etmektedir. Uygulamada İnfaz Savcılığı mahkemenin gönderdiği yazı üzerine ilgilisine "Adli Para Cezası Ödeme Emri" göndermektedir. Ödeme emrinin vatandaşa ulaşması sonrasında ilgililer 30 gün içinde Adliyede bulunan Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu'na başvurmaktadır. Buradan Vergi Dairesi'ni hitaben yazılmış bir yazı alınmakta ve Vergi Dairesi'ne ödeme yapıldıktan sonra yapılan ödemeye dair dekont alınarak Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu'na teslim edilmektedir.

2023 yılında yaşanan bu üç aşamalı bu bürokrasi Türkiye'ye yakışmamaktadır. Adalet Bakanlığı başta olmak üzere Ankara ve İstanbul adliyelerinin, online sistemlerin bu kadar yaygınlaştığı günümüzde, Devletin resmi bankalarıyla anlaşma yapıp bu soruna çözüm bulmaları uygun olacaktır.