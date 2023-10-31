DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri salıverildi.