DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 16:42, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 16:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri salıverildi.