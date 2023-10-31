Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Ali Akben getirildi.

Mayıs 2023 tarihine kadar iki dönem BDDK Başkanlığı yapan Akben, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, Haziran 2023'te de Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atandı.

1989-1999 yılları arasında Kuveyt Türk'te Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Akben, 1999-2011 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu ve Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünden yüksek lisans mezunu olan Akben, 1986 yılında Faisal Finans Kurumu'nda bankacılık kariyerine başladı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Mehmet Ali Akben, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

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