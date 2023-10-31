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Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Ali Akben getirildi

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım'ın 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Mehmet Ali Akben, kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 18:38, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 18:39
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Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Ali Akben getirildi

Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Ali Akben getirildi.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Mehmet Ali Akben, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünden yüksek lisans mezunu olan Akben, 1986 yılında Faisal Finans Kurumu'nda bankacılık kariyerine başladı.

1989-1999 yılları arasında Kuveyt Türk'te Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Akben, 1999-2011 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu ve Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul üyeliğine atanan Akben, 2015 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atandı.

Mayıs 2023 tarihine kadar iki dönem BDDK Başkanlığı yapan Akben, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, Haziran 2023'te de Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Mehmet Ali Akben, evli ve 3 çocuk babası.

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