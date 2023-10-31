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Giresun'da kafasına ağaç dalı çarpan kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde, kesim sırasında kafasına ağaç dalı çarpan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 19:10, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 18:49
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Giresun'da kafasına ağaç dalı çarpan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmacık köyünde ağaç kesimi sırasında, kafasına ağaç dalı çarpan Koray Mındık (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Mındık'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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