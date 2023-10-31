Adıyaman'da nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Eroğlu'nun nefes alamadığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Aysun Yalçın, hemen müdahalede bulundu. Öğretmen, Heimlich manevrası ile poğaça parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

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