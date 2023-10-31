Balıkesir'de kadın doktoru darbettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde iki aydır yoğun bakımda tedavi gören İ.A'nın yakınları H.A. ve oğlu M.A. hastaları hakkında bilgi almak için Anestezi ve Yoğun Bakım Doktoru Fatma Kübra Karaosmanoğlu'nun yanına geldi.

Hasta hakkında bilgi veren Karaosmanoğlu, H.A. ve oğlu M.A. tarafından darbedildi.

Yüzünden yaralanan Karaosmanoğlu, darp raporu alarak saldırganlar M.A ve H.A'dan şikayetçi oldu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A ve H.A polis ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın hekime uygulanan şiddeti kınadığını belirtti.

Ustaoğlu, hekime acil şifalar dilediğini kaydederek, konuyu adli makamlar nezdinde yakından takip ettiğini bildirdi.