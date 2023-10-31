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Evindeki altınlar eksilince kamera sistemi kuran kiracı ev sahibini yakalattı

Bursa'da kiracısının evine "maymuncukla" girerek yaklaşık 400 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığını itiraf eden ev sahibi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 20:02, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 20:04
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Evindeki altınlar eksilince kamera sistemi kuran kiracı ev sahibini yakalattı

Bursa'da kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalan ev sahibi tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde E.G.S (33), yaklaşık 2 ay önce kiraladığı evde altınlarının bazılarının kaybolduğunu fark etti.

Ev sahibi Ayşegül K'nın (42) beyaz eşyaları yenilemesinden şüphelenen E.G.S, evine gizli güvenlik kamerası sistemi kurdu.

E.G.S, erkek arkadaşıyla Ayşegül K'yi çaya çağırıp, ev sahibi kadına kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı.

Sohbetin ardından eğlence yerine gideceklerini söyleyen E.G.S. ve erkek arkadaşı daha sonra evden ayrıldı. Ayşegül K. ise kendi dairesine geçti.

- Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu

Bir süre sonra cep telefonuna güvenlik kamerası sisteminin alarm bildirimi gelen kiracı, Ayşegül K'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü.

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek Ayşegül K'yi gözaltına aldı.

Ayşegül K'nin emniyetteki ifadesinde, "maymuncuk" olarak bilinen anahtarla içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayşegül K. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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