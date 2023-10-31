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Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 21:28, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 21:08
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Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü

M.B. idaresindeki 66 ACU 931 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Ovacık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.U'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını kaybettiği belirlenen A.U'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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