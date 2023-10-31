AFAD Başkanı Memiş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile görüştü

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Memiş ile Levent'in AFAD Başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan iyileştirme çalışmaları, AFAD Başkanlığı ile Ahbap Derneği arasında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi ve Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının ele alındığı bildirilerek, "Afet ve acil durumlardaki işbirliği ve gayretleri için Sayın Haluk Levent nezdinde tüm Ahbap ailesine teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.