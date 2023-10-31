İsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkede yapılması planlanan tüm müsabakaları ertelemişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, I Grubu'nda yer alan İsrail'in 15 Kasım'da İsviçre, 18 Kasım'da ise Romanya ile yapacağı eleme maçlarının Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacağı kaydedildi.

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