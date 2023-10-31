Beyoğlu'nda eşini öldüren kişi aynı silahla kendi hayatına da son verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, bir binanın giriş katında oturan Mehmet B, akşam saatlerinde eve geldi.

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