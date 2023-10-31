Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Erzincan'ın Kemah ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 22:52, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 22:53
H.A'nın kullandığı 06 BR 7405 plakalı kamyonet, Kemah-Erzincan karayolu Çalgı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan 46 yaşındaki İbrahim B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.