Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
'Yurt dışı ziyaretimde hiçbir kimseden para talebinde bulunmadım'
'Yurt dışı ziyaretimde hiçbir kimseden para talebinde bulunmadım'
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Mülteci kampında İsrail katliamı: En az 150 kişi hayatını kaybetti
Mülteci kampında İsrail katliamı: En az 150 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
'Erdoğan, Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama
'Erdoğan, Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 23:52, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 00:08
Yazdır
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi

Merkez tarafından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yıllardır dolaşımda olan ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla tekrar gündeme gelen iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili açıkça manipülasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) tarafından verilen 'Umursama Cesaret Ödülü', Holokost (Yahudi soykırımı) sırasında Yahudilerin kurtarıcılarını onurlandırmak için verilen bir ödüldür.

Dolayısıyla 2005 yılında bu ödülün takdimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına yapılmıştır. 2014 yılında da tartışmaya konu olan görüntülerle ilgili Türk basınına konuşan ADL yetkilileri, 'Biz bu takdir plaketini Başbakan'a teslim ettik ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk diplomatların anısına verildi' açıklamasında bulunmuştur. Ödüle 2011 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında asker olan Polonyalı diplomat Jan Karski'nin adı verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber