Tesettür mayosu ayrımcılığına 50 bin TL ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tesettürlü mayoyla havuza girilmesini yasaklayan site yönetimine 'din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği' gerekçesiyle 50 bin TL idari para cezası verdi.

TİHEK'e yapılan şikayet başvurusuna göre, Antalya Gazipaşa'da bir sitenin yönetimi, havuza tesettürlü mayoyla girilmesini yasakladı. Sitede oturan M.Ö., 4 Ağustos 2022'deki site genel kurul toplantısında hukuka aykırı olan bu kararın kaldırılmasını gündeme getirdi. Ancak site yönetimi söz konusu şikayeti dikkate almayarak konuyu gündem maddeleri arasına dahi almadı.

Yönetim, 'havuz filtreleri eski ve yetersiz olduğu için tesettürlü mayoyla girilen havuzun temizlenemeyeceği, istenirse denizde yüzülebileceği' gibi bahanelerle konuyu geçiştirdi. Konu mağdurlar tarafından TİHEK'e taşındı.

M.Ö.'nün avukatı, kuruma site havuzuna girmelerinin engellendiğini belirten kişilerin imzalı ifadelerini sundu. TİHEK, 50 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Abdullah Sarica