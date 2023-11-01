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Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi

Otomobil piyasasında yaşanan durgunluk sonrası oto galericiler iş yapamamaktan şikayetçi. Özellikle son üç ayda ciddi müşteri kaybının olduğunu belirten esnaf, satışlarda %80'e varan düşüş yaşandığına dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 07:58, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 08:09
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Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi

Durgunluğun sebeplerini ve beklentilerini gazetemize anlatan Ankara Oto Galericiler Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, pandemiden sonra kendi sektörlerine çok fazla geçiş olduğunu, mobilyacısından müteahhidine, farklı iş kollarından birçok kişinin galericiliğe başladığını, buna bağlı olarak da kayıt dışılığın oluştuğunu söyledi. Alınan tedbirler sayesinde piyasanın dizginlendiğini ifade eden Kalkan "Araba 900 bin liraysa internette bunun çok çok üstünde fiyattan satışa konuluyordu. Distribütör firmalar da bunu kullandı, bayilere mal vermedi. Ticaret Bakanlığı ağır cezalarla bunun önüne geçmeye başladı. Piyasa, üç ay içinde tersine döndü" dedi.

"FIRSATÇIDAN KURTARILDI"

Kalkan "Önceden siz bayileri arıyordunuz, sıraya giriyordunuz. Ancak şimdi bayiler müşteri arıyor. Bazı bayiler kampanya yapmaya başladı. Şu anda araba var, yeteri kadar talep yok. Faizlerin de artmasıyla haliyle fiyatlar düşmeye başladı" ifadelerini kullandı. Kalkan, otomobil piyasasındaki al-satçıların azaldığını söyleyerek "Eskiden elinde parası olanlar, değerlendirmek için ya araba alıyordu ya borsaya giriyordu ya da altın alıyordu. Şu anda bizim dışımızda alım satım yapanlar geri çekildi. Piyasa fırsatçının elinde değil artık" diye konuştu.

"FİYATLAR %10-20 DÜŞTÜ"

İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşe de değinen ANODER Başkanı Kalkan şöyle konuştu: Arabasına göre düşüş oranı değişiyor. Bazı arabalarda %10 bazı arabalarda %20 oranında düşüş oldu. Fiyatlar böyle giderse vatandaşın lehine. Sene sonuna doğru bayilerin, distribütörlerin hedeflerini tutturması için yeni kampanyaları da olacaktır.

İKİNCİ ELDE SAHTE İLAN TEDBİRİ BUGÜN BAŞLIYOR

Taşınmaz ve ikinci el araç satışında uygulanacak sahte ilan tedbirleri bugün yürürlüğe girecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç "Düzenleme sayesinde sahte ilanlarla dolandırıcılıklar engellenirken bu işi yan meslek edinerek kayıt dışı ticaret yapan, piyasayı haksız yere yükselterek fahiş artışlara sebep olan kişiler de piyasadan temizlenecek" dedi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan da "Sektöre düzen geleceğini, köpük fiyatların düzeleceğini, gayrimenkul fiyatlarının bir nebze aşağı doğru düşmeye başlayacağını bu yönetmelikle göreceğiz" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ

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