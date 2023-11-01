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Danıştay göreve iade etti, HSK o savcı için harekete geçti

Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu için meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün mesleğine iade edilmesi gerektiğini belirten Danıştay kararı gündeme bomba gibi düştü. Karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Göreve iade edilmesi kararına HSK tarafından itiraz edileceği öğrenildi. HSK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi sonrasında son kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verileceği öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 08:38
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Danıştay göreve iade etti, HSK o savcı için harekete geçti

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hesapla ilgili yapılan incelemede 'HOHMUSTESARI' isimli hesabın Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz tarafından kullandığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin '[email protected]' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı, hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıkmıştı.

Gündüz'ün soruşturmada cep telefonunu yenilediği de belirlenirken "Çocuğum suya düşürdü" diyerek cep telefonunu yenilemek zorunda kaldığını iddia ettiği ancak Gündüz'ün, eski telefonunda yapılan incelemelerde cihazın ana kartının kırılarak, yerinden özel olarak söküldüğü belirlenmişti.

BAKANLAR, SİYASİLERE KÜFÜRLERİNE MARUZ KALDI

Savcı Gündüz'ün 'HOHMUSTESARI' isimli trol hesaptan küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu isimler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu yer almıştı.

2018 YILINDA AVUKATLIKTAN SAVCILIĞA GEÇTİ

2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'da Cumhuriyet savcısı olarak atandığı öğrenildi. Gündüz'le ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza aldı.

HEM MESLEĞE İADE, HEM DE ENFLASYON FARKIYLA PARA İSTEDİ

Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a verdiği şikayet dilekçesinde ihraç kararının iptalini isterken, karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının enflasyon farkıyla birlikte ödenmesine, özlük haklarının da iade edilmesini istedi. Trol savcının açtığı dava sonrasında skandal bir karar çıktı.

SABAH'ın gündeme taşıdığı Danıştay 5. Daire kararında, Trol savcı Gündüz'e Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını, HSK'nın kararını ve Danıştay Savcısının meslekten ihracını yerinde gören görüşünü görmezden gelerek mesleğe iade kararı çıktı.

5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç, Gündüz'ün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlıg^ının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydetti.

HSK HAREKETE GEÇTİ

27 Ekim 2023 tarihinde HSK'ya ulaşan Danıştay kararı sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

HSK Genel Sekreterliği tarafından Danıştay 5. Dairenin kararına itiraz edileceği öğrenildi. Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi sonrasında trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında Danışay 5. Dairenin verdiği karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınacak.

İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği karar sonrasında Gündüz'ün görev dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.

İdari Yargılama Usulü kanununa göre HSK'nın Danıştay 5. Dairenin verdiği göreve iade kararını 30 gün içerisinde uygulaması gerektiği öğrenildi.

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