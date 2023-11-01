Borsa günün ilk yarısında geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 7.484,26 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 13:13, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 13:23
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,84 puan azalışla 7.484,26 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,20 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıklarından kaynaklı oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırım olasılığının ihtimal dahilinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.480 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber