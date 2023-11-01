İstanbul'da tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Mülteci kampında İsrail katliamı: En az 150 kişi hayatını kaybetti
Mülteci kampında İsrail katliamı: En az 150 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:40, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 10:41
Yazdır
İstanbul'da tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuyumcu ve galerici adı altında vatandaşları yüksek faiz karşılığında borçlandırarak tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli ve Pendik'te belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 657 mermi, kalem şeklinde suikast silahı, 2 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon lira değerinde çek, 4 milyon 555 bin 500 lira değerinde senet, 15 tapu ile çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.

Suç örgütü kurarak hareket ettikleri belirlenen zanlıların, yüksek borçlarına karşılık vatandaşların menkul ve gayrimenkullerini darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmaladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber