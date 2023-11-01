Adana'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:55, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 10:56
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LC 074 plakalı kamyon, Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Baki Karagöz'e (81) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede Baki Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.