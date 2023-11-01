Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli ateş açtı: 3 polis, 1 bekçi yaralandı

Şüpheli Adem D'nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi.

Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi.

Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D, 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı.

Sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu.

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