Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" açıklamasını yapmıştı. "Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduk" diyen Bakan Tunç'un bu açıklamasıyla otoparklarda çürüyen 1 buçuk milyona yakın aracın satışının önü açılmıştı. Bu gelişmenin ekonomi açısından gurur duyulacak bir iş olduğunu aktaran Tüm Yediemin İşletmecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Yediemin Otopark İşletmecileri Dernek Başkanı Ethem Gülşan, "1 seneyi geçkindir 'Bu arabalar ne olacak?' şeklinde arabaların akıbeti hakkında röportaj yapmıştık. Kayseri'de başlayan ekonomi değirmenine su taşıma işi Türkiye'de ses getirdi. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç; Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu ile görüşmelerinden sonra basın açıklaması yaparak kamuoyu ile paylaşması gerçekten esnafımız ve ülke ekonomimiz açısından gurur duyulacak bir iş oldu" dedi.

"22 milyar dolarlık araçların piyasaya dönmesi çok fayda sağlayacak"

Türkiye genelinde otoparklarda 1 buçuk milyona yakın aracın beklediğini aktaran Gülşan, "1 Kasım'dan itibaren 10'ar gün tebligat süresi olacak. Rehin koyana, borçluya, alacaklıya 10 gün süre tanınacak. Aralık'ın başından itibaren tebligat süresi başlıyor. Sene başında tasfiyeler komple başlıyor. Tasfiyenin haricinde maliyeden, SGK'dan, Milli Emlak'tan, İçişleri Bakanlığından duran arabalarımız var. Yani biz 6 kurumun bekçiliğini yapıyoruz. Bu ekonomiye çok büyük katkı. Başlaması bile milletin beklentilerini artırdı. İkinci el piyasası düşecek bu kadar arabanın gelmesiyle. Burada duran arabanın otoparkçıya hiçbir faydası yok. Kayseri; Türkiye'nin lokomotifi oldu. Bu işe el atan, düşünen herkesten Allah razı olsun. Ülke ekonomisi için bu. 21-22 milyar dolarlık araçların piyasaya dönmesi çok fayda sağlayacak. Her arabanın kesinlikle sahibi vardır. Hiç mi sahibi yok, hurdacı vardır" ifadelerini kullandı.

Yediemin otoparklarında duran bütün araçların maliyeye borcu olduğunu belirten Gülşan, "Maliyeden bir istirhamım var. Adalet Bakanlığı elektronik satış yapıyor. Burada duran bütün araçların maliyeye borcu var. Elektronik satış işlemlerinin bir an önce altyapısını alarak Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışılması. Bir de bilirkişiyle buraya gelin, değer tespiti yapın. Ancak diğer türlü rakamlar afaki gidiyor" şeklinde konuştu.