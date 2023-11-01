MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi

MEB, cumhuriyetin 100. yılına yönelik yurt içinde ve dışında yaptığı faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor.



Bu kapsamda MEB, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü eğitim tarihini gençlere ve tüm vatandaşlara tanıtarak, geçtiğimiz 100 yıllık süreçte eğitim ve eğitim teknolojilerinin geldiği noktayı göstermek için "Akıllı Eğitim Haritası"nı oluşturdu.



MEB'in "Akıllı Eğitim Haritası" ile 1950'lerden günümüze Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet, tarih ve mekan bilgileri verilerek aktarıldı.



Eğitim teknolojilerinin serüveninin yansıtıldığı ve sürekli güncellenerek canlı tutulacak olan Akıllı Eğitim Haritası'na, akilliegitimharitasi.eba.gov.tr adresinden ve aynı zamanda "yuzuncuyil.meb.gov.tr" adresi üzerinden de ulaşılabiliyor.