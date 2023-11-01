Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.