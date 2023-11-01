Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 12:37, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 13:03
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.