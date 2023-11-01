Kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.M.S.C. (46), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin isminin terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiğini söylemesi üzerine evinde bulunan 5 bin dolarını ve 60 bin lira değerindeki ziyneti ikametine gelen dolandırıcılara verdi.

Dolandırıldığını anlayan H.M.S.C, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerden belirlenen 3 zanlının Ankara'ya kaçtığını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. (28), V.O. (24) ve Z.G. (22) hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan 4 bin 405 dolar ile 2 altın kolye, küpe, yüzük ve bileklik, İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan müştekiye teslim edildi.