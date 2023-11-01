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Baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 13:33, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 13:37
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Baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Arap Ali Ş. (83) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, geri manevra yaptığı sırada Çomar Barajı'nda düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis dalgıç ekibince sudan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta bulunan Menevşe Ö. (52) kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Menevşe Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aracın baraj gölünden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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