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Rektör hastayla sohbet etti, cerrahlar tümörü çıkardı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleşen beyin ameliyatında Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 63 yaşındaki Mehmet Hürriyet Karcı ile ameliyat sırasında sohbet etti, cerrahlarda büyük bir titizlikle tümörü çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 13:32, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 13:34
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Rektör hastayla sohbet etti, cerrahlar tümörü çıkardı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, cerrahların işini kolaylaştıran son teknolojik cihazları yerinde tespit etmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti. Prof. Dr. Necdet Budak, doktorların daveti üzerine kıyafetlerini giyerek ameliyathaneye girdi. Bu sırada 63 yaşındaki Mehmet Hürriyet Karcı'nın beyin tümörü ameliyatı vardı. Rektör Budak, bir yandan hasta ile sohbet etti, cerrahlarda uyanık bir şekilde kalan hastanın beynindeki kitleyi çıkardı.

Hasta, kızıyla telefonla görüştü: "Nadir gerçekleştirilen operasyona ben de bizzat katıldım"

Ameliyat sırasında yine doktorlar, 63 yaşındaki hastayı kızı Eda Dere ile telefonda görüştürdü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yapılan yatırımların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hastanemizin bütün kliniklerini son teknoloji cihazlarla yeniledik. Ülkemizde beyin cerrahisi alanında nadir olarak gerçekleştirilen bir operasyona ben de bizzat katıldım. Kliniğimize kazandırdığımız cihazların ameliyat esnasında ne kadar kolaylık sağladığını da gözlemlemiş oldum. İyi ki medikal anlamda bu yatırımları yapmışız diye düşündüm. Vatandaşlarımızın bu son teknolojik imkanlardan devlet güvencesinde faydalanması da son derece önemli. Hocalarımızı bu başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Hastamız, ertesi gün taburcu olabilecek şekilde operasyondan çıkıyor"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Taşkın Yurtseven ise "Yeni alınan cihazımız sayesinde, daha önce yapılması çok güç olan, önemli anatomik bölgelerdeki küçük tümörlerin çıkarılmasını daha rahat gerçekleştirebiliyoruz. Navigasyon sistemi ve robotik kol yardımıyla hastalarda kesi yapmadan ya da minimal kesi ile bu tümörleri elimizle koymuş gibi çıkartabiliyoruz. Ameliyat edilen hastamızla, operasyon esnasında bilinci açık bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Hastamız, ertesi gün taburcu olabilecek şekilde operasyondan çıkıyor. Uyutma işlemi gerçekleşmediğinden ötürü de anestezinin komplikasyonlarından uzak oluyor. Son yıllarda kliniğimize ve hastanemize hiç olmadığı kadar yatırımlar yapıldı. Türkiye'de az rastlanacak teknolojik cihazlarla çalışıyoruz. Bunun faydasını da yine en fazla hastalarımız görüyor. Eğitim alanında da öğrencilerimize ve asistanlarımıza fayda sağlıyor. Bize sağladığı desteklerden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve üniversite üst yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde aktardı.

Ameliyatın kendisi adına çok iyi geçtiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Hürriyet Karcı, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Herhangi bir ağrım ve sızım yok. Operasyondan gayet memnun kaldım. Rektör Bey de yanımızda bulundu ona da teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanın kızı Eda Dere de, "Ameliyat esansında babamla ve doktorlarla canlı olarak telefonda görüştük. Yapılan işlemleri bizlere telefonla bildirdiler. Herhangi bir yan etki yaşamadık. Babam, normal aksanda konuşmaya devam etti. Tüm ekibe çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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