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Bakan Tekin: Çocuklarımızın çok kelimeyle konuşmasını temin etmeye çaba sarf ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyada en zengin dillerden birinin Türkçe olduğunu ve insanın kendi ana diline ne kadar hakimse o ölçüde parlak ve güçlü bir kişiliğe sahip olacağını belirterek, "Çocuklarımızın çok kelimeyle konuşmasını temin etmeye çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 13:38, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 14:15
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Bakan Tekin: Çocuklarımızın çok kelimeyle konuşmasını temin etmeye çaba sarf ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık merkez binasında gerçekleştirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, haziran ayının başından beri Türkçe ve Türk kültürü üzerinde çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bizi biz yapan değerler ve bu ülkeyi bir arada tutan değerler üzerinde çaba sarf ediyoruz. Bunları nasıl gelecek kuşaklara aksettiririz, bu ülkeyi, bu toplumu bir arada nasıl tutarız çabasıyla hareket ediyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız projemizin aslında başlangıç adımlarını daha önce attık" diye konuştu.

"İnsan kendi ana diline ne kadar hakimse o ölçüde parlak ve güçlü bir kimliğe ve kişiliğe sahip olacaktır"

Ana dilin bir dil olmaktan öte çocukların hem akademik hem de kendilerini ifade edebilmek için önemli bir referans kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız eğer başarılı olsun istiyorsak, çocuklarımızın hayatta sadece akademik hayatta, eğitim hayatlarında değil, iş hayatında, toplumsal hayatta, aile hayatında başarılı bir biçimde kendilerini ifade etmelerini istiyorsak bu konudaki en temel eksikliğimiz ana dil becerilerinin yeterince gelişmiş olmaması. Ana dil zeminindeki düşüncelerimiz, hayallerimiz, duygularımız, kimliğimiz ve karakterimiz bu ana dilin zeminde şekil alan unsurlar. İnsan kendi ana diline ne kadar hakimse, zenginliklerinden ne kadar çok istifade ediyorsa o ölçüde parlak ve güçlü bir kimliğe ve kişiliğe sahip olacaktır. Temel vazifemiz Türk milli kimliğini ve her bir evladımın kişiliğini güçlü kılmak ise eğer o zaman ana dil kullanımını desteklemek, ana dil kullanımını güçlendirmek temel görevlerden bir tanesi olacaktır. İngilizce üzerinde yapılan değerlendirmede hep şu söyleniyor; İngilizce çok zengin bir dil, aynı cümleyi veya aynı meramınızı farklı şekilde ifade edeceğiniz bir sürü kelime var diye konuşuyoruz. Ben şunu iddia ediyorum, yani dünyada en zengin dillerden bir tanesi Türkçe. Türkçe'nin farkına varırsak, kullanabilirsek, çok zengin bir dil olduğuna inanıyorum. Yeter ki biraz özen gösterelim, biraz dikkat gösterelim."

"Çocuklarımızın çok kelimeyle konuşmasını temin etmeye çaba sarf ediyoruz"

Yakın bir zamanda Türkçe dersiyle ve sınavlarla ilgili yapılan değişikliklere dikkati çeken Bakan Tekin, "Adımların hepsinin mantığı bu kültür ve medeniyet birikimine katkı sağlamak. Çocuklarımızın Türkçe'nin özünde var olan zengin kelime hazinesinden hareketle daha çok sayıda kelimeyle konuşmasını temin etmeye çaba sarf ediyoruz. Bu projenin gayesi sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasıdır. Bu sayede öğrenciler, dilimizin seçkin ve özgün eserlerini daha yakından tanıyacaklar. Milletimizin kültür birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını da keşfedeceklerdir. Dilimizin Zenginlikleri Projesi'ni okul öncesinden liseye tüm kademelerimizde öğrencilerimizin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun faaliyetler olarak gerçekleştirip hayata geçireceğiz. Her kademedeki öğrencilerimiz için ayrı ayrı eylem planları hazırladık. Bu eylem planlarını da yakın bir zamanda okullarımızla, idarecilerimizle paylaşmış olacağız" dedi.

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