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Hamileyken vurulan 22 yaşındaki annenin çocukları devlet korumasına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Sedanur Güven'in 2 yaşındaki kızı ve karnından alınan 6 aylık kız bebeği devlet korumasına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 14:18, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 14:18
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Hamileyken vurulan 22 yaşındaki annenin çocukları devlet korumasına alındı

Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30 Ekim 2023 saat 18.30 sıralarında, ilçemiz Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen ve Sedanur Güven isimli vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan olayın faili yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Merhumenin 2021 doğumlu çocuğu, olaydan sonra sezaryenle dünyaya gelen bebeği ve eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğu ile ilgili, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, alınacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatılmış, ayrıca Sosyal Ekonomik Destek tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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