İsrail'in saldırılarında 8 bin 796 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin 3 bin 648'inin ise çocuk olduğu duyuruldu.

Gazze'deki Nitzarim yakınlarındaki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtının bitmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail yine Cibaliye'yi vurdu: Onlarca kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı dün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.