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ORC Araştırma Genel Müdürü Pösteki: CHP seçmeni boykot yapmaz

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki; "Genel seçimde CHP kurmaylarının da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da muhalefetin tüm liderlerinin, zaten kızgın olduğu, beklemediği bir sonuç çıktı. Seçmen bir umutsuzluk halinde ama bu bir seçimdir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru adaylarla doğru stratejilerle, seçmeninin karşısına çıktığı takdirde herhangi bir boykota uğrayacağını düşünmüyorum." dedi.

Haber Giriş : 01 Kasım 2023 14:26, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 14:26
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ORC Araştırma Genel Müdürü Pösteki: CHP seçmeni boykot yapmaz

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, CHP kurultayının ve İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararının yerel seçimlere olan etkisini 12punto.com.tr'ye değerlendirdi.

CHP'deki kurultay süreci ve İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkaracağız açıklaması yerel seçimlerin sonucunu etkiler mi tartışmalarına neden olurken Araştırmacı Mehmet Pösteki dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAPABİLİR Mİ, YAPAMAZ MI ENDİŞESİ HAKİM

Özgür Özel, CHP seçmenine umut veren bir profil mi, yerel seçimlere giderken CHP seçmeninde bir heyecan oluşturur mu?

"Özgür Özel, her zaman CHP seçmeninin büyük bir bölümünün sempati duyduğu, güvendiği bir siyasetçi olarak karşımızdaydı. Kendisinin liderliği ile alakalı kamuoyu, bundan önce çok bir şey görmediği için ''yapabilir mi, yapamaz mı?' endişesi hakim."

BOYKOT UYGULANMAZ

CHP'de bir genel başkan değişiminin olmaması halinde CHP seçmeninin bir kısmı yerel seçimlerde boykot uygular mı?

"Bence uygulamaz. Çünkü genel seçimde CHP kurmaylarının da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da muhalefetin tüm liderlerinin, zaten kızgın olduğu, beklemediği bir sonuç çıktı. Seçmen bir umutsuzluk halinde ama bu bir seçimdir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru adaylarla doğru stratejilerle, seçmeninin karşısına çıktığı takdirde herhangi bir boykota uğrayacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz haftalarda hatırı sayılı bir CHP seçmeni, 'yerel seçim varken kongre neden yapılıyor' homurdanmasına başlamıştı. O yüzden CHP seçmeninin kafasındaki tavır 'şu mesele ne olacaksa olsun, önümüze bakalım şeklindedir.''

DİPLOMASİ SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR

İYİ Parti, CHP'de bir değişimin olması halinde yerel seçimlerde iş birliğine gider mi?

"Ben İYİ Parti'nin değişim olsa da olmasa da yani Kemal Kılıçdaroğlu da yerinde kalsa, Özgür Özel de kazansa bu kongre sürecinden sonra bir diplomasi yürüteceğini ve İYİ Parti'de ittifakın tekrar masaya yatırılabileceğini düşünüyorum. Bence muhalefet seçmeni de sadece kendi görüşüm değil araştırmalarımızda da biz bunlara rastlıyoruz. Kim gelirse gelsin diplomasi süreci çalışmaya başlayacaktır."

SEÇMEN KENDİ İTTİFAKINI KENDİSİ YAPACAKTIR

İYİ Parti kararını değiştirmez ve 81 ilde kendi adayları ile seçime girerse nasıl bir sonuçla karşılaşır, CHP'nin elinde bulundurduğu belediyeler nasıl etkilenir?

"Mutlaka seçmen kendi ittifakını kendisi yapacaktır. İnsanların siyasete olan ilgi düzeyi son yıllarada çok arttığından dolayı seçmen oy verirken o anki siyasetçilerin açıklamalarına veya önümüzdeki seçim yerel seçim olduğundan belediyeciliğe bakar. Örneğin; Ankara'da İYİ Parti başka aday çıkarttığında İYİ Parti seçmeninin ne kadarı kendi adayına ne kadarı Mansur Yavaş'a oy verir? Bunu insanlar kafasında düşünebilirlerse bence doğru sonucu bulacaklardır. Halk bu anlamda kendi ittifakını yapacaktır. İYİ Parti'nin mutlaka muhalefet bloğuna sıkıntı yaratacağı yerler vardır. İstanbul bunun en başında. Bu noktada da yine adaylar üzerinde, belki il bazlı bir iş birliği üzerinden bunun doğru şekilde diplomasi yürütülüp halledilecektir. Ama halledilememesi halinde de birkaç fire dışında Cumhuriyet halk partisinin bir zarar göreceğini düşünmüyorum."

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