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İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69, toptan fiyatlar ise 3,53 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 15:07, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 15:09
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İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,53 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 72,73, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.

- Sektörel bazda değişim oranları

Ekimde perakende fiyatlar önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında 4,58, gıda harcamalarında 4,28, ev eşyası harcamalarında 4,05, konut harcamalarında 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gösterirken kültür eğitim ve eğlence harcamalarında 1,38, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 azalış kaydetti.

Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemeleri grubunda 2,50, kimyevi maddeler grubunda 2,38, madenler grubunda 1,95, işlenmemiş maddeler grubunda 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33 artış görüldü.

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