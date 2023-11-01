Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine başlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Şükrü Yıldız ile Mehmet Ali Özkılınç hazır bulundu. 12 sanık ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca sanık avukatları ile Dink ailesi adına avukatlar da duruşmaya katıldı.

Mahkemede bozma ilamının okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, mahkemenin bozma ilamına uymamasını talep ettiler.

"Yıllar sonra suçlu ilan edildim''

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Karakaya, "Cinayet tarihinde sadece İstanbul'da görevli olmamdan ibarettir. Adil ve eşit yargılanmadım. Günah keçisi haline getirildim. Soruşturmayı yürüten kollukta bağlamından koparılmış sentetik suça iştirakimi ortaya koyan tek bir tanık, tape kaydı, ihbar yok. Ben tutuksuz yargılanıyorken bir anda en üst seviyeden ceza aldım ve tutuklandım. Tutuksuz yargılanıyorken dosyaya hangi delilin girmesiyle tutuklandığımı bilmiyorum. Yıllar sonra suçlu ilan edildim sonra geriye doğru delil arandı" dedi.

Bozma ilamına uyuldu

Ara kararını açıklayan mahkeme, usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Heyet, sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti. Ayrıca sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar verdi.

Talepler yargılamaya katkı sağlamazsa dosya mütalaaya gidecek

Mahkeme heyeti, taraflara dosya ayırma talepleriyle ilgili beyanda bulunmaları için 1 aylık süre verilmesine, süre dolduğundaysa celse arasında değerlendirme yapılarak bu taleplerin yargılamaya bir katkı sağlamayacağının anlaşılması durumunda dosyanın mütalaa hazırlanmak için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine karar verdi.

Heyet, 'anayasayı ihlal' suçu yönünden Cumhurbaşkanlığı'nın zarar görme ihtimalini de dikkate alarak bu suç yönünden katılma talebinin kabulüne de hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.