Karaman'da FETÖ'de aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.U., Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.