Kayseri'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Kayseri'de 5 katlı bir binanın altı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarırken yangını da kısa sürede kontrol altına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 16:18, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 16:20
Merkez Melikgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Türkmen Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın alt katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen çocuklar ve kafesteki bir kuş kurtarıldı.