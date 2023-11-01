Depremzede aile istedi polisler yerine getirdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne sosyal medyadan ulaşarak Türk Bayrağı isteyen Gürler ailesinin isteği yerine getirildi. Ekipler Türk Bayrağı isteyen Gürler ailesini ziyaret ederek bayrak hediye etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ve deprem bölgesinden gelerek kentte hayatını devam ettiren Mehmet Gürler, polislerden Türk Bayrağı talep etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Mehmet Gürler'in Türk Bayrağı talebi üzerine aileyi ziyaret ederek Türk Bayrağı'nı teslim ettiler. Polis ekiplerini karşısında görünce mutluluklarını gizlemeyen Gürler ailesi emniyet teşkilatına teşekkür etti.