Diyarbakır'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Diyarbakır'da bir kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 16:48, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 16:49
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde oto galeri sahibi Serdar T. (38), iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Serdar T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.