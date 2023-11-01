Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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