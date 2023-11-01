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Sınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 18:08, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 18:09
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Sınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu

MSF, X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkezin faaliyetlerinin durmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in 30 Ekim'de Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle tesisin üçüncü katında ciddi hasar oluştuğu belirtilen paylaşımda, saldırı sırasında hastaların zemin kata sığınması nedeniyle hiçbir hastanın zarar görmediği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in, hastanelere enerji sağlamak için gerekli olan yakıtın Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiği belirtilen paylaşımda, bu süreçte hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, "Uluslararası insancıl hukukun bir yükümlülüğü olarak tıbbi tesislerin, sağlık personelinin ve hastaların korunması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Öte yandan Gazze'ye acilen su, gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve yeterli insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

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