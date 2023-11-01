Aile Bakanı Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi'nde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tüm dünya size karşı geliyor olabilir, bazen çok zorluklarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın, siz mücadele ettiğiniz sürece hiçbir şey sizin önünüze engel olamaz. Mücadele etmekten, hayal kurmaktan, hayallerinizden asla vazgeçmeyin, ideallerinizden vazgeçmeyin." dedi.

Kocaeli'nin Başiskele İlçe Belediyesince Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi"ne katılan Göktaş, programda "Filistin" şarkısını seslendiren öğrencilere teşekkür etti.

Bakan Göktaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail yönetimi tarafından çok yoğun bombardıman altında tutulan Filistinli kardeşlerimiz var. Bu insanlık suçuna karşı dünyanın pek çok yeri sessiz kalırken Türkiye dimdik ayakta ve bu olaylara karşı en güçlü cevabı sizler vereceksiniz, veriyorsunuz." diye konuştu.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Brüksel'de dünyaya geldiğini anlatan Göktaş, işçi aileden gelip Avrupa'da tutunmanın kolay olmadığını, kendisine hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığını ancak zorluklar karşısında asla yılmadığını dile getirdi.

- "Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim"

Bakan Göktaş, lise yıllarında başörtü yasağını Belçika'da yaşadığını ve okulda başını açmak zorunda kaldığını belirterek, "Buna rağmen her zaman biliyordum ki adaletin ve hakkın yanında olacağım. Allah nasip etti, yıllar sonra o ülkede hatta Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim." ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında çok çalıştığı için aşırı sosyal olduğunu, Türk toplumunu kaynaştırmaya ve göçmen çocuklara yönelik projelerde yer aldığını kaydeden Göktaş, siyasete girme sürecine değinerek, şöyle devam etti:

"İlmek ilmek işleyerek, inanarak kapı kapı dolaştım. Çarşılarda, pazarlarda 2 hedef kitlem vardı. Gençler ve kadınlar. Yakın markajla onlarla çalıştım. Gittim kapı kapı kendimi anlattım, projemi anlattım. 'Sizi mecliste temsil edeceğim.' dedim. Ve o seçimlerde partim bir anda 5 sandalye kazandı. 30 yıldır kazanamadıkları zaferle ben de 3. sıraya yükselip meclise girmeye hak kazandım."

Bakan Göktaş, 2009'da milletvekili seçimlerinin yapıldığını anlatarak, "Bu sürede dedim ki 'Ben de aday olayım.' Tabii o zaman çatlak sesler yükselmeye başladı. Çünkü dediler ki, meclis üyeliğine başörtülü soktuk ama parlamentoya acaba sokabilir misin?" şeklinde konuştu.

Seçim afişinin başörtüsünü saklayacak şekilde gönderildiğini aktaran Göktaş, 26 yaşında gençleri ve kadınları mecliste temsil etmek isteyen biri olarak hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Bakan Göktaş, bu zorluklara rağmen kapı kapı dolaşarak, tek tek oy isteyerek seçildiğini ve 122 oy farkla Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mücadele etmekten asla korkmadım. Size şunu söylemek istiyorum, tüm dünya size karşı geliyor olabilir, bazen çok zorluklarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın, siz mücadele ettiğiniz sürece hiçbir şey önünüze engel olamaz. Mücadele etmekten, hayal kurmaktan, hayallerinizden asla vazgeçmeyin, ideallerinizden vazgeçmeyin."

Seçildikten sonra da çok yoğun mobbinge maruz kaldığını, buna rağmen çalışmayı sürdürdüğünü belirten Göktaş, 2015'te ise partisinin "sözde Ermeni soykırımı tasarısı"nı tanıması yönündeki tutumuna karşı çıktığı için ihraç edildiğini anlattı.

- "Kararlarınızı uygulamaktan asla vazgeçmeyin"

"Hayalleriniz olur, karşınıza her zaman zorluklar çıkabilir." diyen Göktaş, 2019'da Cezayir'e büyükelçi olarak atandığını ve söz konusu ülkede ilk defa verilen devlet nişanını aldığını söyledi.

Bakan Göktaş, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazen önünüze zorluklar çıkabilir. Dedemin marketinde kasiyerlik yaptığım zaman veya üniversite yıllarında arkadaşlıklarımda başörtülü veya Müslüman olduğum için yaşadığım, kız, kadın olduğum için yaşadığım zorluklar, aslında bugün beni ben yapan olaylardır. Ve bu tecrübeler, mücadelelerle taçlandırılıyor. 'Asla hayatımda neden bunlar oluyor.' demeyin. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Bundan asla korkmayın. Doğru şeylerden vazgeçiyorsanız, doğru şeyleri tercih ediyorsunuz demektir. Bir karar almaktan ve kararlarınızı uygulamaktan asla vazgeçmeyin. Gelecek yüzyıla damgasını vuracak sizlersiniz sevgili gençler. O yüzden sizlere güvenimiz tam. Yenilikçi fikirlerle ortaya çıkacak ve Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak gençlerimizin de bu salondan çıkacağına eminim."

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, gençler ve ilgililer katıldı.

Daha sonra Başiskele ilçesindeki Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Göktaş, burada sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.